PS4 e PS5, Update 22.01-05: tante ottimizzazioni per PS App e Remote Play

Tra le tante novità che accompagnano l'update firmware di marzo per PS4 e PlayStation 5 troviamo anche delle importanti ottimizzazioni per PS App su sistemi iOS e Android, come pure per la funzione PS Remote Play per accedere in streaming ai propri dispositivi PlayStation connessi alla rete.

I programmatori del colosso tecnologico giapponese partono dalla conferma legata alla graduale implementazione, nell'applicazione PlayStation, dell'opzione per partecipare a party aperti e chiusi. Contestualmente a questo intervento, Sony conferma l'aggiornamento dell'interfaccia utente della Game Base di PS App, un intervento volto a rendere più snella la schermata introduttiva dell'applicazione e favorire una migliore fruizione delle funzioni Amici, Party e Messaggistica, in linea con quanto offerto dalla dashboard PlayStation 5.

Nell'ottica di un aggiornamento costante dell'esperienza da offrire all'utenza delle piattaforme PlayStation di questa e della passata generazione, Sony spiega di aver integrato nell'app PS Remote Play la nuova funzione Modalità Oscura, da selezionare manualmente o da attivare in maniera automatica in base alle impostazioni del proprio telefono o tablet. Una volta provveduto a installare l'ultimo update di PS Remote Play sarà inoltre possibile scegliere le nuove lingue del lettore schermo per iOS e Android, tra cui il portoghese (Brasile e Portogallo), finlandese, svedese, turco, greco, tailandese e cinese (tradizionale e semplificato).

