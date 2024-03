PS4: qual è il gioco con la miglior grafica? Abbiamo il vincitore

Nel corso degli anni PlayStation 4 ha offerto giochi capace di impressionare sul fronte grafico, raggiungendo una cura visiva e tecnica fuori parametro sfruttando al massimo le capacità della quarta console casalinga di casa Sony.

E dopo aver scoperto qual è il miglior gioco PS4, ma a chi spetta invece il primato come gioco PS4 con la miglior grafica? Potremmo avere un chiaro vincitore: stiamo parlando di The Last of Us Parte II, l'acclamato capolavoro Naughty Dog pubblicato originariamente nel giugno del 2020. Essendo dunque uscito in una fase così avanzata del ciclo vitale della console (che nel novembre dello stesso anno avrebbe poi lasciato spazio alla successiva PlayStation 5), Naughty Dog è riuscita a raggiungere il suo apice in termini tecnici grazie a un prodotto tecnologicamente all'avanguardia come pochissimi altri giochi presenti sulla console.

In termini di animazioni, scenari e cura nei dettagli il secondo episodio di The Last of Us ha raggiunto livelli di realismo incredibili, soprattutto per quanto riguarda i modelli poligonali dei personaggi con un focus in particolare sui loro volti, più credibili che mai. Il tutto unito a una regia dei filmati di elevata caratura che rendono The Last of Us Parte II uno dei massimi sinonimi di film interattivo in circolazione.

Ci sono in ogni caso altri grandi nomi che meritano una citazione in un tale contesto. Anche Red Dead Redemption II di Rockstar Games è un esempio di gioco che ha saputo sconvolgere critica e pubblico per la sua resa grafica magistrale in ottica realismo, con davvero pochissimi eguali all'epoca della sua uscita nel 2018. Tra i giochi che potevano tenergli testa c'era comunque Detroit Become Human di Quantic Dream, che ha dimostrato come la compagnia francese è sempre una garanzia sul fronte grafico: del resto il gioco PS3 con la miglior grafica appartiene sempre a loro.