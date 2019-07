PS4 a quota 100 milioni di console distribuite, PS Plus supera i 36 milioni di abbonati

Sony Corporation ha annunciato che PlayStation 4 ha raggiunto quota 100 milioni di console distribuite in tutto il mondo dal lancio, avvenuto nel novembre 2013, dati aggiornati al 30 giugno 2019.

3.2 milioni di console sono state distribuite nel trimestre che va dal primo aprile al 30 giugno 2019, lo stesso quantitativo dell'anno precedente. Sony ha abbassato le previsioni di vendita per l'anno fiscale in corso (che terminerà il primo aprile 2020) passando da una aspettativa di 16 a 15 milioni di pezzi.

Gli abbonati PlayStation Plus hanno raggiunto quota 36.2 milioni, in crescita di 2.3 milioni rispetto allo stesso periodo del precedente anno fiscale. Nel trimestre aprile/giugno 2019 sono stati venduti 42.9 milioni di giochi fisici, dato in crescita di 2.3 milioni, salgono anche le vendite dei giochi digitali che registrano un +53% rispetto al +43% del periodo aprile/giugno 2018.

Sony può dirsi certamente soddisfatta dei risultati ottenuti con PS4 e PS4 PRO, sebbene le vendite degli ultimi mesi siano in calo la compagnia continuerà a lavorare per supportare pienamente la console di attuale generazione anche dopo il lancio di PlayStation 5, probabilmente previsto per il 2020 sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali in merito da parte dell'azienda giapponese.