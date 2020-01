PS4 a quota 106 milioni di console distribuite, PlayStation VR a 5 milioni

Prima di presentare il logo ufficiale di PS5 e delineare le caratteristiche tecniche principali della console next-gen, tra le quali figura il supporto al Ray-Tracing hardware, il presidente e CEO di SIE Jim Ryan ha approfittato del palco del CES 2020 per snocciolare gli impressionanti numeri di PlayStation 4.

Da quando è stata lanciata nel novembre del 2013, PlayStation 4 ha venduto ben 106 milioni di console, in netto aumento rispetto ai numeri ufficiali comunicati lo scorso 30 ottobre, che parlavano invece di 102,8 milioni di console distribuite. Merito, sicuramente, della spinta garantita dalle festività natalizie. Sono ben 1,15 miliardi, invece, i videogiochi per PlayStation 4 venduti fino ad oggi.

I videogiocatori attivi su base mensile ammontano a ben 103 milioni, mentre gli abbonati a PlayStation Plus sono 38,8 milioni. Sony ha anche colto l'occasione per svelare i dati di vendita del suo visore per la Realtà Virtuale: dall'ottobre del 2016, PlayStation VR ha venduto ben 5 milioni di unità: ciò significa che dal marzo di quest'anno sono stati venduti altri 800 mila visori.

Per maggiori dettagli su PlayStation 5, invece, dovremo attendere un evento dedicato che si svolgerà nei prossimi mesi.