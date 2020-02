PS4 a quota 108.9 milioni di console distribuite, 38.8 milioni di abbonati PS Plus

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che le unità distribuite di PS4 e PS4 PRO ammontano a 108.9 milioni in tutto il mondo, dato aggiornato al 31 dicembre 2019. Durante l'ultimo trimestre dello scorso anno sono state distribuite 6.1 milioni di console.

Si tratta di un dato in calo rispetto alle 8.1 milioni di console distribuite durante lo stesso periodo del precedente anno fiscale, nonostante questo Sony non ha rivisto le sue previsioni di vendita, l'obiettivo è quello di distribuire 13.5 milioni di console durante l'anno fiscale in corso, ovvero nel periodo compreso tra il primo aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Gli abbonati PlayStation Plus sono invece 38.8 milioni (dato aggiornato al 31 dicembre 2019) cifra questa in aumento rispetto ai 36.3 milioni registrati al 31 dicembre 2018, in dodici mesi sono stati circa 2.5 milioni i nuovi iscritti al servizio.

Infine viene reso noto che durante il trimestre che va dal primo ottobre al 31 dicembre 2019 sono stati distribuiti 81.1 milioni di giochi PS4 (il 49% in formato digitale), 6.1 milioni in meno rispetto agli 87.2 milioni venduti nello stesso trimestre del precedente anno fiscale.