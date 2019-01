PS4 a quota 91.6 milioni di console vendute, Marvel's Spider-Man a oltre nove milioni

Durante il CES di Las Vegas, Sony Interactive Entertainment ha annunciato che PlayStation 4 e PS4 Pro hanno venduto cumulativamente oltre 91.6 milioni di console dal novembre 2013 al 31 dicembre 2018.

Nella nota diffusa alla stampa la compagnia parla di console effettivamente vendute ai consumatori e non di unità distribuite. Durante la stagione natalizia sono state vendute oltre 5.6 milioni di console della famiglia PlayStation 4 e più di 50.7 milioni di giochi, che portano il totale a 876 milioni di titoli PS4 venduti al 31 dicembre. Marvel's Spider-Man è stato uno dei più grandi successi dell'anno per Sony con oltre nove milioni di copie distribuite al 25 novembre 2018, dato che non include quindi le vendute dell'ultimo mese del 2018.

John Kodera, Presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, si è detto molto soddisfatto di questi numeri e fa notare come anche il numero di utenti attivi mensilmente sul PlayStation Network sia in continuo aumento, avendo toccato quota 90 milioni alla fine di novembre. Kodera fa sapere che Sony continuerà ad investire nel settore dell'intrattenimento elettronico, quest'anno in particolare sarà decisamente ricco di novità per i giocatori, con una lineup software che includerà titoli molto attesi.