PS4 ha raggiunto quota 90 milioni di unità distribuite?

Secondo quanto riportato da The Hunter, insider e Tech Editor di Walmart Canada, PlayStation 4 avrebbe raggiunto e superato quota 90 milioni di unità distribuite al 31 dicembre 2018, dato non confermato da Sony Interactive Entertainment.

Al 31 ottobre 2018 Sony aveva annunciato di aver distribuito 86.1 milioni di PS4 e PS4 Pro, secondo la nuova stima dunque per il Black Friday e le festività natalizie la console della casa nipponica avrebbe venduto oltre quattro milioni di pezzi in tutto il mondo, ribadiamo però come la cifra in questione non sia ufficiale, per saperne di più dovremmo attendere i dati finanziari dell'ultimo trimestre di Sony Corporation, attesi per metà gennaio.

L'analista Michael Pachter si è detto sicuro che PS4 possa raggiungere il traguardo delle 100 milioni di unità distribuite nel corso dell'anno appena iniziato e ci sono buone probabilità che la piattaforma Sony riesca effettivamente ad arrivare a questo obiettivo entro il 31 dicembre 2019.