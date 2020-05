Vendite PS4: distribuite oltre 110 milioni di console, boom PS Plus e vendite digitali

Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver distribuito 110.4 milioni di console PlayStation 4 in tutto il mondo, dato aggiornato al 31 marzo 2020. 1.5 milioni sono state distribuite durante il primo trimestre 2020, in calo di 1.1 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019.

Superate le aspettative per l'anno fiscale terminato il 31 marzo scorso, durante l'intero anno Sony ha distribuito 13.6 milioni di PS4, 100.000 unità in più rispetto a quanto pianificato, le previsioni di vendita PS4 per l'anno fiscale in corso (che terminerà il 31 marzo 2021) non sono state rese note.

Vola anche PlayStation Plus, al 31 marzo 2020 gli abbonati sono 41.5 milioni, in crescita di 5.1 milioni rispetto ai 36.4 milioni registrati al 31 marzo 2019. Per quanto riguarda il software, nei primi tre mesi dell'anno sono stati venduti 59.6 milioni di videogiochi per PS4, altro dato in crescita rispetto alle 54.7 milioni di unità vendute nello stesso periodo dello scorso anno. Da notare come il 66% dei giochi sia stato venduto in formato digitale contro il 45% del primo trimestre 2019, dato in parte influenzato dalla chiusura dei negozi in quasi tutto il mondo tra febbraio e marzo a causa dell'emergenza Coronavirus.

Numeri importati che consolidano ulteriormente il successo di PlayStation 4 in attesa che Sony sveli i piani di lancio di PS5, console di prossima generazione attesa per l'autunno 2020.