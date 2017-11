PS4 registra il secondo miglior Black Friday di sempre nel Regno Unito

Nel Regno Unito,ha registrato il suo secondo miglior Black Friday di sempre, superando così quello del 2013, anno di lancio della console. Sebbene UKIE non abbia diffuso dati precisi, sembra che la console sia andata velocemente a ruba nel weekend nei negozi delle grandi catene e sui siti di e-commerce.

Anche PlayStation VR ha registrato buone vendite grazie agli sconti del Black Friday, il visore ha raggiunto le vendite toccate nella settimana durante il Venerdì Nero, decisamente un successo positivo per il dispositivo, proposto a prezzo scontato. PlayStation VR Worlds è tornato nei piani alti della classifica inglese (comunque fuori dalla Top Ten), proprio grazie alle copie vendute in bundle.

PlayStation 4 Slim è stata proposta per l'intero weekend a 229.99 euro mentre PlayStation VR ha avuto un prezzo di 199 euro in versione Standard e 299 euro in bundle con Gran Turismo Sport e PlayStation VR Worlds.