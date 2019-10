PS4 Remote Play: download app per iPhone e smartphone Android

Sony ha recentemente aperto il Remote Play con gli smartphone Android grazie all'aggiornamento 7.0 di PlayStation 4 e PS4 PRO, per abilitare il Remote Play su iOS e Android è però necessario scaricare l'applicazione PS4 Remote Play, ecco i link per il download da App Store e Google Play.

L'applicazione PlayStation 4 Remote Play è disponibile gratis per iPhone (con iOS 12.1 o successivi) e per tutti gli smartphone e tablet con sistema operativo Android aggiornato almeno alla versione 5.0:

PS4 Remote Play App

Visualizza la schermata della PS4 sul tuo dispositivo mobile

Usa il controller su schermo del tuo dispositivo mobile per controllare la tua PS4

Partecipa a chat vocali usando il microfono sul tuo dispositivo mobile

Inserisci testo nella tua PS4 usando la tastiera del tuo dispositivo mobile

Scarica l'app Remote Play PS4 da App Store e Google Play. Per abilitare il gioco in rete su smartphone basta disporre di un qualsiasi device aggiornato almeno ad iOS 12.1 o Android 5.0, per utilizzare i controller wireless invece sarà necessario possedere uno smartphone o un tablet con iOS 13 e Android 10, altrimenti l'accoppiamento con il joypad Bluetooth non andrà a buon fine.

Per abilitare questa funzionalità è necessario che la propria console sia equipaggiata con il firmware 7.0 di PlayStation 4, assicuratevi dunque che la vostra PS4 o PS4 PRO sia correttamente aggiornata.