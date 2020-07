PS4 resiste a PS5: Sony promette ancora 'molto in arrivo' sulla console

Ormai ampiamente entrati nella seconda metà del 2020, si avvicina inesorabile il momento in cui le console di prossima generazione realizzeranno il proprio debutto in tutto il mondo.

Sony, tuttavia, non sembra intenzionata a concentrare le proprie attenzioni esclusivamente sulla futura PlayStation 5. Al contrario, sembra che un occhio di riguardo verrà conservato anche nei riguardi di PS4: a confermare tale approccio è Eric Lempel, responsabile PlayStation in ambito marketing. Nel corso di un'intervista concessa a Geoff Keighley in occasione della recente presentazione del controller DualSense di PS5, il dirigente ha infatti offerto alcune interessanti dichiarazioni.

"PlayStation 4 è una parte importante in tutto ciò che facciamo, - ha evidenziato Lempel - e continuerà ad esserlo. C'è ancora molto in arrivo da PlayStation 4. Penso che stiamo osservando la pubblicazione di alcuni dei più grandi titoli di questa generazione in queste settimane, e questo trend proseguirà. PlayStation 5 è un prodotto di nuova generazione, ma abbiamo ancora molto in serbo per le persone su PlayStation 4. C'è ancora moltissima vita in questo prodotto". Insomma, sembra che i giocatori avranno ancora modo di sfruttare la current gen Sony in maniera significativa, in attesa di poter scoprire quando si apriranno i preordini di PlayStation 5 e quale sarà il prezzo della nuova console.