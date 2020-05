PS4 fa ricca Sony: 18 miliardi di dollari di entrate nel 2019, battute Nintendo e Xbox

Partendo dai dati snocciolati dalle principali aziende videoludiche nei rispettivi resoconti finanziari, il redditor conosciuto come Deeke ha fotografato l'andamento economico dell'industria dell'intrattenimento digitale e certificato il successo ottenuto da Sony con PlayStation 4 nel 2019.

Nel corso dell'ultimo anno fiscale (da aprile 2019 a marzo 2020), la divisione gaming del colosso videoludico giapponese ha infatti generato qualcosa come 18,19 miliardi di dollari di entrate (al netto dei costi di sviluppo, gestione e promozione) per la vendita di console, videogiochi, servizi e abbonamenti.

Il redditor precisa però che diverse realtà del settore, come CD Projekt, non hanno ancora condiviso informazioni sui guadagni generati nel corso del 2019. La classifica stilata dall'utente del noto forum videoludico pone saldamente in testa Sony che, con i suoi 18,19 miliardi di dollari di ricavi, supera i 16,22 di Tencent, i 12 di Nintendo e i 10 della divisione Xbox di Microsoft.

Sony - 18,19 miliardi di $ Tencent - 16.224 miliardi di $ Nintendo - 12.010 miliardi di $ Xbox - 10.260 miliardi di $ (trascorsi 12 mesi) Activision Blizzard - 6,388 miliardi di $ Electronic Arts - 5,537 miliardi di $ Take-Two Interactive - 3,089 miliardi di $ Bandai Namco - 3,018 miliardi di $ Square Enix - 2,339 miliardi di $ Ubisoft - 1,444 miliardi di $ Konami - 1,303 miliardi di $ SEGA - 1,153 miliardi di $ Capcom - 767,30 milioni di $ Embracer Group - 322,5 milioni di $

La scheda del redditor non confronta le entrate nette provenienti dalle divisioni videoludiche delle rispettive aziende con quelle generate dagli altri settori delle rispettive compagnie. Utilizzando questo parametro, ad esempio, società come Tencent e Microsoft staccherebbero la concorrenza in funzione degli enormi investimenti fatti in altri segmenti che possono essere ricondotti solo indirettamente ai videogiochi (come per la divisione cloud di Microsoft Azure o per le infrastrutture internet gestite in Asia da Tencent).