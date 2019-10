PS4: la rimozione delle funzioni di Facebook è solo temporanea

Continuano ad arrivare notizie sull'aggiornamento 7.00 di PlayStation 4, che dovrebbe arrivare entro questa settimana. Come vi abbiamo raccontato ieri, tra le tante caratteristiche del nuovo update, c'è la rimozione dei servizi legati a Facebook, ma le cose potrebbero nuovamente cambiare a breve.

In pratica, Sony ha disattivato l'integrazione della propria console con i servizi del social network, per cui non sarà più possibile condividere stati, immagini, video o i trofei su Facebook direttamente dalla propria PS4.

In un primo momento sembrava che si trattasse di una decisione definitiva, data anche la poca chiarezza da parte di Sony che si è scusata per l'inconveniente ma senza spiegare i motivi della decisione.

Oggi invece, un portavoce dell'azienda si è messo in contatto con Kotaku, che ha riportato che il problema è semplicemente temporaneo. Sembra infatti che Sony e Facebook debbano rinegoziare i loro accordi, non è chiaro se per via di alcune modifiche per garantire la privacy degli utenti che il social network dovrà attuare dopo gli scandali che lo hanno visto protagonista, o per una mera questione economica.

Fatto sta che la collaborazione deve essere riconsiderata, e finché non verrà trovato un nuovo accordo le funzionalità del social network sulla console resteranno disattivate.

"Stiamo lavorando con Sony per finalizzare un contratto aggiornato, che possa migliorare l'integrazione di Facebook su PlayStation", ha detto il portavoce di Sony.

Che ne pensate della situazione?