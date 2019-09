PS4 scarica più velocemente quando si trova in Modalità Riposo?

I giocatori sono sempre alla ricerca di modi per velocizzare i download dei propri titoli preferiti. Ovviamente ciò non sempre è possibile, dal momento che ci sono dei limiti tecnici oppure imposti dai provider oltre i quali è semplicemente impossibile andare.

Per quanto concerne PlayStation 4, c'è una voce che circola da molti anni ormai, secondo la quale in Modalità Riposo i download sarebbero più rapidi. Sony non ha mai confermato né smentito, ma sono in molti ad utilizzare questo piccolo trucchetto per velocizzare lo scaricamento dei dati. L'argomento è stato riportato in auge dalla redazione di PSU, che dopo le tante opinioni raccolte ha provato a dire la sua sull'argomento. Stando alle prove effettuate, sembrerebbe che in Modalità Riposo i download siano davvero più veloci, sebbene sia impossibile dire di quanto, visto che non è possibile visionare la velocità e l'andamento: secondo il portale, in questo stato PlayStation 4 sarebbe in grado di convogliare maggiori risorse verso le operazioni di scaricamento, che quindi ne risulterebbero velocizzato. Non a caso, sono molti i giocatori a pensare che con un gioco in esecuzione, quindi in una situazione opposta nella quale il carico sul sistema è elevato, i download siano al contrario più lenti.

Vero o falso? In mancanza di un comunicato ufficiale, non lo sappiamo, ma tentar non nuoce. Per attivare i download in Modalità Riposo dovete seguire questi passaggi: Vai a [Impostazioni] > [Impostazioni di risparmio energetico] > [Imposta le funzioni disponibili nella modalità di riposo] > [Rimani connesso a Internet]. Per mettere la PS4 in Modalità Riposo potete invece seguire tre procedimenti:

Seleziona [Spegnimento] dalla schermata delle funzioni, quindi [Entra in modalità di riposo];

Seleziona [Spegnimento] > [Entra in modalità di riposo] dal menu rapido;

Tieni premuto il tasto di accensione finché il sistema non emette un segnale acustico.

Fateci sapere nei commenti come va! Nella giornata di ieri, intanto, è stato riportato in auge anche un altro quesito storico: come si chiamano i tasti del Dualshock