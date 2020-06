PS4: sconti fino al 65% sui migliori giochi e nuova offerta della settimana

Il PlayStation Store ospita da oggi una nuova ondata di sconti sui migliori videogiochi per PlayStation 4 con un risparmio fino al 65% su una selezione di titoli. Disponibile inoltre la nuova offerta della settimana.

Fino al 18 giugno sarà possibile acquistare Stranded Deep al prezzo di 13.99 euro anzichè 19.99 euro con un risparmio del 30% sul prezzo di listino. Gli sconti di giugno invece vi permetteranno di risparmiare fino al 65% su giochi come F1 2019 (14.69 euro), Horizon Zero Dawn Complete Edition (12.99 euro), Dragon Ball Xenoverse 2 (9.99 euro), Far Cry V (14.99 euro), Bloodborne Game of the Year Edition (15.04 euro), LEGO City Undercover (14.99 euro) e tanti altri, per un totale di oltre 150 giochi in promozione.

Da segnalare anche i giochi in vendita a meno di 15 euro, categoria che include prodotti come Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition, Dark Souls II Scholar of the First Sin, Dead Island Definitive Edition, Zombie Army Trilogy, MadRunner, Titan Quest, Saints Row Gat Out of Hell, Outlast, South Park Scontri Di-Retti e The Escapists 2, anche in questo caso la promozione coinvolge oltre 150 giochi per PlayStation 4.