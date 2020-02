PS4 Sconti: disponibile ora la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Come ogni mercoledì Sony Interactive Entertainment propone la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store, questa volta dedicata ad uno dei giochi più acclamati degli ultimi tempi: The Outer Worlds di Obsidian.

"Ti risvegli dall'ibernazione fuori tempo massimo su una nave coloniale perdutasi durante un trasferimento verso i confini della galassia, per trovarti invischiato in una cospirazione che minaccia di distruggere la colonia di Halcyon. Mentre esplori le regioni di spazio più remote e incontri diverse fazioni, tutte in lotta per il potere, le decisioni che prenderai influenzeranno il destino di ogni abitante di Halcyon. Nell'equazione che le corporazioni hanno previsto per la colonia, tu sei la variabile imprevista. Benvenuto nel futuro... cerca di non romperlo."

The Outer Worlds è ora in vendita a 29.99 euro anzichè 59.99 euro con uno sconto pari al 50% sul prezzo di listino dell'edizione standard. Offerta valida da oggi e fino al 27 febbraio. Ad oggi si tratta del prezzo più basso mai registrato per l'edizione PlayStation 4 del gioco Obsidian, pubblicato lo scorso mese di ottobre e accolto positivamente dal pubblico e dalla stampa internazionale.

Per essere aggiornati su tutti gli sconti e le promozioni del PlayStation Store vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram Offerte Tech e Gaming Everyeye.it.