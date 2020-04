PS4 sconti: i migliori giochi a meno di 10€ sul PlayStation Store

Proseguono i Saldi di Primavera del PlayStation Store, che questo mese ci stanno facendo compagnia con centinaia e centinaia di giochi per PlayStation 4 proposti a prezzo scontato.

Nel mare magnum delle offerte non è affatto semplice raccapezzarsi e scegliere cosa acquistare, specialmente quando ci sono così tanti giochi di qualità in offerta. Abbiamo così ben pensato di venire in vostro soccorso selezionando quelli che, secondo noi, sono i cinque migliori giochi a meno di 10 euro.

La nostra rassegna comincia con Metal Gear Solid V The Definitive Experience, proposto ad appena 5,99 euro. Nel pacchetto sono inclusi Metal Gear Solid V: Ground Zeroes, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain e Metal Gear Online, oltre a 36 diversi DLC che hanno arricchito la già corposa esperienza dopo il lancio. Il pacchetto è capace di intrattenere per decine e decine di ore tutti i fan della saga di Hideo Kojima e non. Impossibile non segnalarvi anche God of War 3 Remastered, scontato a 9,99 euro. Come il nome lascia intendere, si tratta della versione rimasterizzata dell'ultimo episodio della trilogia originale, che vede Kratos nella sua battaglia finale contro gli dei dell'Olimpo. La saga ha preso una piega differente con il capitolo del 2018, ma God of War 3 resta ancora oggi un action eccellente e brutale.

E gli altri tre giochi? Lasciamo che li scopriate voi nel video che abbiamo confezionato e allegato in cima a questa notizia. Tra le nostre pagine trovate pure lo speciale sui migliori giochi PS4 a meno di 10 euro.