PS4 sconti: le migliori offerte di Unieuro sui giochi, da Borderlands 3 a MediEvil

Da Unieuro trovate in offerta per un periodo limitato una selezione di giochi per PlayStation 4, da grandi classici a produzioni più recenti, in vendita a prezzo ridotto. Ecco le migliori occasioni da prendere al volo.

Tra i tanti giochi in promozione citiamo Call of Duty Infinite Warfare a 9.99 euro, NBA 2K20 a 20.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 35.99 euro, Asterix & Obelix XXL3 The Crystal Menhir a 29.99 euro, Final Fantasy XII The Zodiac Age a 19.99 euro, PlayStation VR Worlds a 9.99 euro, MotoGP 19 a 29.99 euro, Watch Dogs 2 a 19.99 euro, WWE 2K20 a 20.99 euro, The Elder Scrolls Online Tamriel Unlimited a 9.99 euro, Blacksad Under The Skin a 29.99 euro e ancora inJustice 2 a 29.99 euro, RAID World War II a 9.99 euro, The Outer Worlds a 40.99 euro, Borderlands 3 a 20.99 euro, MediEvil a 24.90 euro, Marvel's Spider-Man a 33.99 euro e Horizon Zero Dawn Complete Edition a 17,99 euro.

