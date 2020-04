PS4 sconti: nuove offerte da GameStop fino al 3 maggio

In attesa del volantone del prossimo mese, GameStop Italia presenta due nuove interessanti promozioni su PlayStation 4 e PS4 PRO, valide esclusivamente online fino al 3 maggio.

La prima offerta permette di acquistare PS4 PRO 1 TB con un gioco a scelta tra Nioh 2, Death Stranding e Days Gone a 369.98 euro anzichè 473.98 euro, la seconda promozione è invece legata a PS4 Slim 500 GB, in vendita abbinata con Detroit Become Human o Marvel's Spider-Man a 299.98 euro anzichè 382.98 euro. Entrambe le offerte sono valide come detto solamente online per gli acquisti effettuati sul sito di GameStop Italia entro il 3 maggio compreso.

I negozi GameStop stanno riaprendo in Italia dopo la chiusura per l'emergenza Coronavirus, i primi punti vendita sono stati riaperti in Lombardia e presto gli store torneranno operativi in tutto il paese, rispettando i decreti emessi dalle singole regioni e dai comuni. In ogni caso resta valido l'invito a non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari, per salvaguardare la propria salute e quella degli altri, certamente un bene più prezioso di qualsiasi videogioco o console. Ricordatevi che il sito di GameStop è perfettamente funzionante e gli ordini effettuati tramite eCommerce vengono evasi regolarmente anche in questo periodo delicato.