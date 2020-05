PS4 sconti e offerte Nintendo Switch nel nuovo volantino Unieuro

Unieuro lancia il nuovo volantino online Se Vuoi Puoi, con offerte valide fino al prossimo 17 maggio. Tra i prodotti in promozione troviamo anche videogiochi e console come PlayStation 4 e Nintendo Switch in vendita a prezzo ridotto.

Iniziamo segnalando FIFA 20 per PlayStation a 29.99 euro, da citare anche il bundle PS4 Slim 1 TB con due DualShock 4 a 359.99 euro e il pacchetto PS4 1 TB con tre giochi (Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered) allo stesso prezzo. Sempre a 359.99 euro troviamo in vendita il pack PS4 Slim 1 TB con Uncharted 4 Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn Complete Edition e Gran Turismo Sport. Nintendo Switch Lite è in vendita a 259.99 euro con un gioco a scelta tra Pokemon Spada e Luigi's Mansion 3.

Il volantino include tanti altri prodotti in offerta come Need for Speed Heat a 39.99 euro, The Sims 4 a 29.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 39.99 euro e ancora PC Gaming, monitor e accessori come tastiere, mouse, monitor e controller. Unieuro inaugura la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus con interessanti offerte, avete già deciso cosa comprare o non avere trovato nulla che faccia al caso vostro?