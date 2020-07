PS4 sconti e offerte, tutte le nuove promozioni GameStop di agosto

Nuove offerte estive da GameStop, la catena ha appena lanciato il volantino agosto 2020 con una sere di promozioni esclusive per l'acquisto di PlayStation 4 e PS4 PRO, valide fino al 26 agosto, online e nei negozi.

PS4 PRO + Gioco

Acquista PS4 Pro (varie configurazioni) a 399.98€ e riceverete incluso nel prezzo un gioco PlayStation Hits a scelta da una selezione di titoli che include tra gli altri Gran Turismo Sport, God of War, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Uncharted 4 Fine di un Ladro e tanti altri.

PS4 PlayStation Hits Bundle + Gioco

PS4 Slim 1TB + 3 Giochi PlayStation Hits (The Last of Us Remastered, God of War e Horizon Zero Dawn Complete Edition) a 359.98€, incluso nel prezzo un quarto gioco PS Hits a scelta da una selezione.

PS4 Slim 500 GB + Gioco

PlayStation 4 Slim 500GB (varie configurazioni disponibili) a 299.98€, con l'acquisto riceverete incluso nel prezzo un gioco PlayStation Hits a scelta tra i titoli in catalogo.

Promozioni valide fino ad esaurimento scorte, offerte non cumulabili con altre in corso e riservate ai possessori di GSZ+. Le promozioni indicate sono soggette alla disponibilità dei prodotti online e nei singoli punti vendita. Vi ricordiamo che da GameStop è possibile risparmiare ulteriormente portando indietro i propri giochi, console e accessori usati.