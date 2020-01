PS4 a sconto da Comet nel nuovo volantino di gennaio

Comet lancia oggi il volantino "Saldi Lo Spettacolo Continua" con nuovi sconti online e in tutti i punti vendita del gruppo dal 16 gennaio a 5 febbraio. Tra i tanti prodotti in promozione segnaliamo anche l'offerta su PlayStation 4 Slim.

Comet propone PS4 Slim 500 GB con due DualShock 4 e Voucher Fortnite (valore 31 euro) al prezzo di 249 euro anzichè 329 euro, con uno sconto pari a 80 euro sul costo di listino. Inoltre la catena offre il 20% di sconto su tutti gli accessori per PC e console tra cui cuffie, volanti, pedaliere, sedie gaming, tastiere, mouse, controller e tanti altri, a seconda delle disponibilità dei singoli negozi.

Queste sono al momento le uniche offerte gaming attive, online trovate il volantino Comet sconti di gennaio 2020 con tutte le promozioni su TV 4K, smartphone, tablet, piccoli e grandi elettrodomestici ed altri prodotti di elettronica di consumo. I negozi della catena Comet sono concentrati principalmente al centro nord, sul sito ufficiale trovate il pratico "Store Locator" per scoprire il punto vendita più vicino, come di consueto vi consigliamo di verificare in negozio la disponibilità dei singoli prodotti e delle offerte.