PS4: secondo Microsoft, la console Sony ha venduto il doppio rispetto a Xbox One

Come ormai ben saprete, Microsoft ha dovuto fornire al tribunale di alcuni paesi i motivi per i quali l'acquisizione di Activision non altererebbe gli equilibri del mondo videoludico. Tra i documenti finiti online nelle ultime ore, ve ne sono anche alcuni che citano PS4 e la console war.

Per difendere la colossale acquisizione, il colosso di Redmond ha dichiarato che la scorsa generazione è stata vinta in maniera netta da PlayStation 4: i documenti citano che la console Sony ha venduto più del doppio rispetto a Xbox One. Non si tratta però dell'unico dettaglio di rilievo evidenziato nel documento, formato da ben 18 pagine. A quanto pare, Microsoft ha tirato in ballo anche la console war e il legame tra il pubblico e i due brand. Più nello specifico, l'azienda verde sostiene che è altamente improbabile la vittoria di Xbox Series X|S su PlayStation 5 o delle console che arriveranno in futuro a causa della 'lealtà al marchio', dal momento che PlayStation continua ad avere una posizione di dominio sul mercato. Dal file emerge anche la volontà di Microsoft di non entrare in diretta competizione con Sony sul campo dell'hardware e di voler puntare principalmente alla diffusione di servizi come Xbox Game Pass, perfettamente funzionante su un'ampia gamma di dispositivi.

Va precisato che queste dichiarazioni sono state tradotte da un utente grazie a Google Translate e non è da escludere che vi possa essere qualche piccolo errore.

In attesa di scoprire quando e se la fusione tra Activision e Microsoft avverrà, vi ricordiamo che Sony ha smesso di aggiornare i dati di vendita di PlayStation 4 e PlayStation 4 PRO. Sapevate che Peter Moore ha confessato di aver incoraggiato la console war per un motivo ben preciso?