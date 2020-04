PS4: segnalati problemi con il nuovo firmware 7.50

Sony ha reso disponibile nella giornata di ieri il firmware 7.50 per PlayStation 4, un Minor Update di manutenzione che non introduce nuove funzionalità, limitandosi a migliorare la stabilità generale apportando correzioni e migliorie al sistema operativo.

Sembra però che non tutto sia andato per il verso giusto e come riportato da VG247, su Reddit alcuni possessori di PS4 stanno lamentando diverse problematiche legate all'aggiornamento in questione. C'è chi ha sperimentato un loop infinito dopo l'installazione con la console che si riavvia continuamente mentre altri segnalano un brick in fase di avvio, con il sistema operativo che sia avvia regolarmente ma senza possibilità di essere utilizzato in alcun modo. Inoltre sembra che l'aggiornamento non vada a buon fine in caso il lettore Blu-Ray della PS4 sia guasto, ricevendo il messaggio di errore SU-42118-6.

Al momento Sony non ha commentato la vicenda, i problemi sembrano riguardare poche centinaia di persone, questi gli interventi al momento registrati nel topic aperto su Reddit e dedicato all'aggiornamento 7.50, non è escluso che un piccolo bug fix possa essere reso disponibile a breve.

Qualcuno di voi ha riscontrato bug e problemi dopo aver installato l'aggiornamento 7.50 su PS4 o PlayStation 4 PRO? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.