PS4: segnate un gol spettacolare in FIFA 20 per vincere il Controller d'Oro!

In occasione della Milan Games Week 2019, Sony Interactive Entertainment Italia, DAZN ed Electronic Arts hanno annunciano Controller d’Oro, iniziativa che premierà i gol più spettacolari realizzati su PlayStation 4 dai giocatori di FIFA 20.

Il concorso si svolgerà a partire da oggi venerdì 27 settembre e all’8 novembre 2019. I premi in palio sono molteplici, ma solo il vincitore assoluto conquisterà il Controller d’Oro, un esclusivo trofeo laminato in oro che riproduce il celebre DualShock 4 e che sarà possibile ammirare da vicino, in anteprima, presso lo Stand PlayStation per tutta la durata della Milan Games Week. In calce, intanto, trovate una galleria con degli scatti che lo ritraggono.

Per partecipare, dovete mostrare le vostre abilità giocando a FIFA 20 su PlayStation 4 e registrare in-game quella che ritenete essere la vostra migliore azione gol. Successivamente, per rendere effettiva la vostra partecipazione, dovrete caricare il vostro video sul sito www.controllerdoro.it o inserire il link del video caricato su YouTube.

Il concorso è suddiviso in tre fasi: il primo round avrà inizio il 27 settembre e si concluderà l’11 ottobre; il secondo round partirà il 12 ottobre e finirà il 26 ottobre; l’ultimo round prenderà il via il 27 ottobre per poi chiudersi l’8 novembre 2019.

Per ogni fase è prevista una giuria che valuterà tutte le azioni gol pervenute e stilerà una classifica delle migliori. Inoltre, i filmati più avvincenti saranno resi disponibili settimanalmente anche sulla piattaforma DAZN. Tra i membri della giuria figurerà anche un ospite d’eccezione, il giornalista, commentatore, conduttore televisivo e voce DAZN Pierluigi Pardo, che sarà anche presente all'evento in cui verrà premiato il vincitore.