PS4: i segreti nascosti della console Sony che sicuramente non conoscete

Essendo in circolazione dall'ormai lontano 2013, PlayStation 4 è ormai un libro aperto per tutti gli appassionati Sony, che hanno imparato a conoscere bene ogni dettaglio e curiosità della console così da sfruttarla al massimo delle sue capacità. Ma siete davvero sicuri di sapere proprio tutto?

Di seguito vi elenchiamo 6 segreti di PS4 che forse non conoscete affatto: vi aiutiamo noi a scoprirli (o riscoprirli)!

Spegnere il DualShock 4 con un singolo tasto

Esiste un metodo semplicissimo per spegnere il DualShock 4 (a proposito, sapevate che il DualShock 4 di PS4 è stato usato in un intervento chirurgico in Italia?) senza effettuare tutti i consueti passati richiesti per disattivarlo: vi basta semplicemente tenere premuto il tasto PS per 10 secondi consecutivi, e così il controller si disattiverà completamente senza bisogno di agire ulteriormente.

Lo zoom in qualunque momento

Tra le numerose opzioni di accessibilità offerte da PS4 c'è anche la possibilità di effettuare lo zoom sullo schermo. In questo caso bisogna andare prima su Impostazioni, poi su Accessibilità e infine su Zoom: una volta attivato è sufficiente premere assieme i tasti Quadrato e PS per zoomare in qualunque momento ed ogni volta che lo si desidera.

Riepilogo delle Patch Notes per tutti i giochi

Siete sicuri di aver installato l'ultima patch del titolo che state facendo in questo momento? Oppure non ricordate cosa è stato aggiunto con i vari aggiornamenti? Nessun problema: è possibile accedere ad un riepilogo completo di tutte le patch scaricate per ogni vostro gioco. Una volta sopra l'icona del gioco di vostro interesse, cliccate su Opzioni e scendete fino alla voce dedicata agli update, ed attivatela così da risalire a tutti gli aggiornamenti effettuati e scoprire nel dettaglio tutte le modifiche e migliorie apportate.

Controllare PS4 tramite volto e voce

Soltanto se siete in possesso di PlayStation Camera potete accedere ad alcune funzionalità extra piuttosto curiose: Con la camera attiva, pronunciate la parola "PlayStation" per accedere a multipli comandi vocali per avviare giochi o applicazioni, fare screenshots e sfruttare ulteriori opzioni minori. Potete anche accedere al vostro profilo grazie al vostro volto: attraverso le Impostazioni di Login, attivate il riconoscimento facciale, scattate una foto della vostra faccia e così facendo ogni volta che accendere la console con PlayStation Camera attiva vi basta semplicemente mettervi davanti al dispositivo per attivare il riconoscimento e l'accesso al vostro profilo.

Regolare la luminosità del DualShock 4

La luminosità della barra laterale del DualShock 4 può essere modificata (o del tutto spenta) attraverso le opzioni. Andando su Impostazioni, poi Dispositivi e infine Controller, una voce è interamente dedicata alla luminosità della barra del pad e vi permette di disattivarla, renderla più luminosa, più sfocata o di media intensità a seconda delle vostre preferenze.

Personalizzare completamente i controlli

Tra le opzioni di accessibilità c'è anche la possibilità di modificare interamente la disposizione dei comandi a seconda delle vostre esigenze. Dalle Impostazioni andate alla voce Accessibilità e scendete fino alla configurazione dei tasti: qui è possibile scegliere quale funzione assegnare ad ogni singolo pulsante, dando così accesso ad una completa personalizzazione.

Quanti di queste funzioni segrete conoscevate? Per concludere vi sveliamo anche tre giochi rarissimi per PS4 che valgono migliaia di euro.