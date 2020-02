PS4: una server farm di cuori alimenta "il potere di PlayStation" nel nuovo spot TV

La divisione marketing di Sony realizza un singolare spot TV su PS4 a tema San Valentino che mostra una squadra speciale di soldati chiamata a fare irruzione in un'improbabile server farm clandestina impegnata ad alimentare "il potere di PlayStation" attraverso, ebbene sì, dei cuori tatuati con le icone del controller!

Diversamente da quanto propostoci nei precedenti filmati pubblicitari, come quello di PS4 PRO con Death Stranding o della campagna promozionale su PlayStation 4 di fine 2019, questa volta le menti creative del colosso tecnologico giapponese puntano tutto sull'hardware e sulla passione "sanguigna" nutrita dalla community del Monolite Nero.

La ricorrenza di San Valentino offre così al team marketing di Sony l'opportunità di osare con uno spot che mostra la vera fonte del potere di PlayStation, ovvero l'amore dei propri fan: certo, l'analogia dei cuori tatuati che pulsano per alimentare l'hardware di PS4 non sembra essere delle più "romantiche" (per usare un eufemismo!), ma di sicuro contribuisce ad attirare le attenzioni di appassionati e non.

E voi, cosa ne pensate di questa audace iniziativa promozionale? Fatecelo sapere con un commento. A proposito di PlayStation 4, avete visto la scenetta sui giochi usati ricreata sette anni dopo da Yoshida e Boyes?