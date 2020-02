PS4: sette anni dopo, Shuhei Yoshida e Adam Boyes ricreano la scenetta sui giochi usati

Reincontratisi in California nel corso del DICE Summit 2020, Shuhei Yoshida e Adam Boyes hanno voluto scherzare con la propria community su Twitter ricreato la scenetta di sette anni fa sui giochi usati di PS4, realizzata in risposta alla strategia delineata da Microsoft con la disastrosa presentazione di Xbox One.

L'ex presidente dei Sony Worldwide Studios e l'ex responsabile delle relazioni di Sony Interactive Entertainment si sono ritrovati tra gli stand della kermesse videoludica statunitense e, cogliendo al volo l'occasione, hanno scattato una foto in cui assumono la stessa posa che ha caratterizzato il fittizio video tutorial sulla condivisione dei giochi usati di PS4.

Il filmato originario, pubblicato nel giugno del 2013 a margine della presentazione ufficiale di PlayStation 4, divenne immediatamente virale sui forum e sui social più disparati, arrivando a superare le 17 milioni di visualizzazioni globali su YouTube. In calce alla notizia trovate sia il video del 2013: per quanto riguarda il tweet di Yoshida, nel momento in cui scriviamo sembra essere scomparso dal profilo social dell'ex dirigente di Sony, nonostante la foto che lo ritrae insieme a Boyes in questa controversa scenetta abbia già fatto il giro del mondo.

Dietro alla strategia comunicativa degli allora dirigenti di Sony c'era naturalmente l'allusione alla disastrosa strategia perseguita da Microsoft con il reveal - e successivo dietrofront su Xbox One - tra funzionalità always online, impossibilità di rivendere o prestare i giochi acquistati su supporto fisico ed eccessivo spazio a Kinect.