PS4 Slim con tre giochi in offerta su Amazon a meno di 300 euro!

Il Prime Day 2019 è terminato ormai da qualche giorno ma questo non vuol dire che non sia ancora possibile risparmiare sull'acquisto di PS4. In particolare vi segnaliamo una promozione sul bundle ufficiale PS4 Slim con tre giochi, in vendita a prezzo ridotto.

Questo pacchetto esclusivo Amazon include una console PS4 Slim Jet Black 500 GB con DualShock 4 abbinato e tre giochi: The Last of Us Remastered, Ratchet & Clank e Uncharted 4 Fine di un Ladro, oltre ad una prova gratis PlayStation Plus.

Il prezzo in promozione è fissato a 279.99 euro anzichè 339.99 euro, con un risparmio pari a 60 euro sul prezzo di listino (-18% di sconto), davvero niente male. Con la cifra risparmiata potrete acquistare l'abbonamento annuale a PlayStation Plus, un gioco oppure un secondo DualShock 4.

L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati all'acquisto approfittatene prima che sia troppo tardi e torni ad essere venduto a prezzo pieno.