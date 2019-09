PS4 Slim con Uncharted 4, The Last of Us e Ratcher & Clank a sconto su Amazon

In questo fresco (e piovoso) lunedì di fine settembre Amazon.it propone una nuova offerta su PlayStation 4 Slim, venduta in bundle con tre giochi di alto profilo a prezzo scontato, una offerta che vi permetterà di risparmiare ben 60 euro sul prezzo di listino.

Il pacchetto proposto in esclusiva da Amazon.it include una PS4 Slim 500 GB colore Jet Black, un DualShock 4 della stessa tonalità e tre giochi in versione PlayStation Hits: Ratchet & Clank, The Last of Us Remastered e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Il prezzo? 279.99 anzichè 339.99 euro!

Si tratta di una offerta con validità limitata e in ogni caso attiva fino ad esaurimento scorte. Una promozione decisamente interessante per chiunque fosse interessato all'acquisto di una PlayStation 4 Slim, con l'aggiunta in bundle di tre giochi tra i più venduti e popolari, tre esclusive Sony per tutti i gusti.

Su Amazon.it trovate attualmente anche tanti giochi a sconto tra cui God of War, eFootball PES 2020 e una selezione di offerte sui migliori giochi giapponesi PS4 come Final Fantasy XV, Shenmue 1&2 HD Collection, Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta e Yakuza 6 The Song of Life, solamente per citarne alcuni.