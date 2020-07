PS4: per Sony è ancora il 'Best Place to Play' nel nuovo spot con Ghost of Tsushima

Mentre prosegue la produzione di PS4 in attesa di PS5, Sony lancia una nuova campagna promozionale dedicata a PlayStation 4 con cui accende i propri riflettori mediatici sui videogiochi disponibili e su quelli che arriveranno a breve sul Monolite Nero.

L'iniziativa lanciata dal colosso videoludico giapponese rientra nella serie di spot PS4 The Best Place to Play che descrivono la console come, appunto, "il miglior posto dove giocare" grazie all'ampio catalogo di titoli multipiattaforma e progetti in esclusiva.

Tra i videogiochi selezionati da Sony per rinsaldare ulteriormente il proprio legame con la community di PlayStation 4, troviamo così il kolossal first party di Sucker Punch Ghost of Tsushima, il nuovo capitolo della simulazione di basket targata 2K Games NBA 2K21, l'avventura supereroica di Crystal Dynamics e Square Enix Marvel's Avengers e il Capitolo 2 di Fortnite, il battle royale di Epic Games che non ha certo bisogno di presentazioni.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it il nostro Giuseppe Arace ha ripercorso idealmente l'offerta ludica dell'ottava generazione di console Sony per fare luce sull'esclusiva più bella di PS4 tracciando una strada costellata di capolavori come The Last of Us Parte 2, Bloodborne, God of War o Marvel's Spider-Man.