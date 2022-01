PS4, Sony chiarisce: la produzione non è stata aumentata in risposta alla carenza di PS5

A quanto pare, le informazioni condivise da Bloomberg lo scorso 12 gennaio in merito ai piani produttivi di Sony si sono rivelate errate su tutta la linea.

Un recente report di Bloomberg ha cercato di far luce sullo stato della produzione delle console di casa PlayStation. Secondo il report firmato da Takashi Mochizuki, i piani iniziali di Sony prevedevano un stop alla produzione di PlayStation 4 tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022, tuttavia la carenza di scorte di PS5 avrebbe convinto Sony non solo a mantenere le linee produttive in funzione, ma anche ad aumentare la produzione di PS4. L'obiettivo? Fornire un'alternativa economica ai clienti che non sono in grado di trovare una PS5 in modo da mantenere il marchio vivo sul mercato.

Sony ha smentito l'intero report in due fasi. Dapprima, precisando che non c'è mai stata l'intenzione di fermare la produzione di PS4 nella sua totalità, dal momento che è una console ancora richiesta e le generazioni possono tranquillamente coesistere insieme. Il colosso giapponese sta continuando a produrre le PlayStation 4 da 500 GB, mentre per tutti gli altri modelli, compresa PS4 Pro, lo stop sarebbe arrivato a settembre 2020. Oggi, invece, è arrivata un'altra smentita: parlando ai microfoni di NLab, un portavoce di Sony ha precisato che la produzione non è stata incrementata. In altre parole, tutto sta procedendo secondo i piani iniziali, i quali non sono mai stati influenzati dalla carenza di scorte di PlayStation 5.

Completamente diversa la strategia del diretto competitor: Microsoft ha interrotto l'assemblaggio di tutte le Xbox One nel 2020 per concentrarsi esclusivamente su Xbox Series X|S.