PS4: Sony estende i saldi estivi e aggiunge nuovi giochi in sconto

I saldi estivi del PlayStation Store sarebbero dovuti terminare giovedì 6 agosto ma Sony ha ora annunciato che la promozione andrà avanti fino al 19 agosto, inoltre sono ora disponibili nuovi giochi in promozione.

Quattro i nuovi titoli in offerta, ovvero Final Fantasy VII Remake, DOOM Eternal, World War Z e Call of Duty Modern Warfare, i quali si aggiungono ad un catalogo incredibilmente vasto con oltre 400 giochi in promozione tra cui FIFA 20, eFootball PES 2020, Assassin's Creed Odyssey, Naruto Ultimate Ninja Storm 4, Rainbow Six Siege, Resident Evil 3, Horizon Zero Dawn Complete Edition, Spyro Reignited Trilogy, Gran Turismo Sport e tantissimi altri.

Su Everyeye.it trovate tanti consigli per risparmiare, vi abbiamo ad esempio segnalato i migliori giochi PS4 da 4.99 euro, i giochi da non perdere durante i Saldi Estivi e infine i giochi in offerta a meno di 10 euro, sconti quindi per tutte le tasche, indubbiamente una buona occasione per aggiornare la propria ludoteca con nuovi titoli a prezzi incredibilmente contenuti.

Lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per consigli per gli acquisti e suggerimenti sui giochi da comprare durante i saldi estivi del PlayStation Store.