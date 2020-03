PS4: scatta la limitazione della velocità di download dei giochi a causa del Coronavirus

Nel pieno dell'emergenza Coronavirus, Sony Interactive Entertainment ha deciso di ridurre la velocità di download dei giochi su PS4 per evitare che la rete internet venga ulteriormente congestionata dal sensibile aumento di persone che, costrette a rimanere a casa, decidono di connettersi alla rete.

"Giocare ai videogiochi consente agli appassionati di tutto il mondo di connettersi con amici e familiari e godersi l'intrattenimento necessario durante questi periodi incerti", è il messaggio lanciato da SIE sulle pagine del Blog ufficiale di PlayStation per informarci di aver "cominciato a collaborare con i fornitori di servizi Internet in tutta Europa per gestire il traffico di download e aiutare a preservare l'accesso per tutta la community alla rete".

I rappresentanti di Sony Interactive Entertainment precisano inoltre che "riteniamo che sia importante fare la nostra parte per affrontare i problemi della stabilità di Internet, e questo per via del numero senza precedenti di persone costrette al distanziamento sociale che stanno accedendo alla rete".

SIE precisa quindi che i giocatori PS4, nel corso di questa emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19, potranno riscontrare un download lento nei giochi (e presumibilmente negli aggiornamenti e nelle espansioni a pagamento), pur sottolineando come "potranno comunque godere di un gameplay robusto". Si prefigura così la situazione delineata (anche solo parzialmente) dagli analisti di settore che ritenevano sempre più probabile una limitazione di banda per PSN, Xbox Live, Nintendo Online e Steam per il Coronavirus.