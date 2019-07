PS4: spediti i primi codici del Firmware 7.0 Beta con le nuove funzioni Party

Ad oltre un mese di distanza dall'apertura delle iscrizioni, Sony ha iniziato a spedire a dei giocatori selezionati i codici per testare la versione beta del Firmware 7.0 di PS4 e PS4 Pro, che introduce una serie di importanti miglioramenti alla funzionalità Party. A segnalarcelo è stato un nostro affezionato lettore, Alessandro "passerotto1975" Dezza.

Come già anticipato nelle scorse settimane, il nuovo aggiornamento di sistema potenzia la funzionalità Party, ampliando il numero massimo di partecipanti alla chat vocale da 8 a 16. In aggiunta, migliora la qualità dell'audio e la stabilità della rete. Sony afferma, inoltre, di aver migliorato la procedura di scaricamento e installazione del firmware: ciò significa che in futuro la PS4 non avrà sempre bisogno di riavviarsi dopo ogni aggiornamento.

I codici inviati possono essere riscattati su ben 20 differenti account, pertanto i fortunati che ne hanno ricevuto uno solo liberi di passarlo agli amici. La condivisione, tra l'altro, è fortemente incoraggiata, poiché i giocatori che installeranno il Firmware 7.0 Beta non potranno condivider un party con coloro che non ce l'hanno installato, e viceversa.

Trascorsa la fase di testing della versione Beta, durante la quale Sony si assicurerà che tutto funzioni a dovere, il Firmware 7.0 verrà reso disponibile per tutti i giocatori in possesso di una PlayStation 4 o di una PlayStation 4 Pro. Prima che ciò avvenga, in ogni caso, potrebbero volerci diverse settimane. Cogliamo l'occasione per farvi sapere che, se state riscontrando dei problemi a scaricare l'ultimo aggiornamento di sistema, tra le nostre pagine trovate una guida che illustra come risolvere l'errore SU-30645-8.