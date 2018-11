PS4: Spider-Man, FIFA 19, Fortnite e Red Dead Redemption 2 nel nuovo spot in live action

Sony PlayStation Europe ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo spot pubblicitario in live action dedicato ad alcuni dei giochi più rappresentativi disponibili su PlayStation 4.

Lo spettacolare filmato, intitolato "This Could Be You" e che potete ammirare in cima alla notizia, cerca di farci comprendere come, grazie a PS4, una persona nella norma può immergersi e farsi coinvolgere da esperienze adrenaliniche e fuori dal comune. Lo spot è incentrato su cinque videogiochi in particolare: Marvel's Spider-Man, l'action-adventure di Insomniac Games; FIFA 19, l'annuale iterazione della fortunata serie calcistica di Electronic Arts; Red Dead Redemption 2, il capolavoro open world targato Rockstar Games; Call of Duty Black Ops 4, l'apprezzato sparatutto di Treyarch e Activision; ed infine Fortnite di Epic Games che viene ingegnosamente citato nella scena finale del video. Cosa ne pensate di questa nuova trovata pubblicitaria da perte di Sony?

A proposito di PlayStation 4, vi ricordiamo che in questa settimana il PS Store si arricchisce di tre new entry, ovvero: Darksiders 3, Asterix & Obelix XXL 2 e RIDE 3, sviluppato dalla software house italiana Milestone e di cui potete leggere la nostra Recensione. Tutto questo in attesa del 4 dicembre, quando sarà pubblicato Just Cause 4.