PS4 Spider-Man Limited Edition in preordine su Amazon a 379,99 euro

Amazon Italia ha aperto i preordini per il bundle lPlayStation 4 Limited Edition Amazing Redl, versione speciale della console a tiratura limitata realizzata per festeggiare l'uscita di Marvel's Spider-Man.

Questo ricco pacchetto include una console PS4 con hard disk da 1 Terabyte di colore rosso (Amazing Red), un DualShock 4 della stessa tonalità (non in vendita singolarmente), una copia di Marvel's Spider-Man Standard Edition, un codice per scaricare il DLC La Città che Non Dorme Mai e l'accesso ai bonus preorder del gioco, tra cui il Pack Costume Spidey con tre outfit, lo Spider-Drone, tema, avatar PSN e cinque punti abilità extra.

Compra PS4 Amazing Red su Amazon.it (379.99 euro)

Il bundle viene venduto a 379.99 euro, con disponibilità prevista per il 7 settembre, giorno di lancio del nuovo gioco di Insomniac Games disponibile in esclusiva su PS4 e PlayStation 4 Pro.