PS4 con Spider-Man e Minecraft in offerta da Euronics

Il nuovo volantino Euronics di aprile presenta la promozione Time to Play con sconti sui migliori videogiochi e sulle console. In particolare oggi vi segnaliamo una speciale offerta dedicata a PlayStation 4.

Euronics propone, fino al 23 aprile, il bundle PS4 Slim 500 GB con Spider-Man e Minecraft al prezzo di 309.99 euro con un risparmio pari a 95.98 euro (-23.6% sul prezzo del pacchetto), indubbiamente una buona occasione per portarsi a casa la console più venduta del mondo insieme a due giochi di alto profilo come l'acclamato Marvel's Spider-Man (terzo gioco più venduto nel mondo del 2018) e il divertente Minecraft PlayStation Edition.

La promozione è valida sia online che in negozio, da Euronics trovate anche altre offerte videogiochi come una selezione di classici PlayStation Hits a 14.99 euro (tra cui DriveClub, Uncharted 4, Uncharted The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank) e giochi Sony a prezzo scontato, come God of War a 39.99 euro, Detroit Become Human a 24.99 euro e Gran Turismi Sport a 19,99 euro.

Sconti anche su PlayStation VR, con il visore proposto a 249.99 euro nella configurazione che include anche la PlayStation Camera e una copia di PlayStation VR Worlds. Per tutte le promozioni attive vi rimandiamo al sito di Euronics.