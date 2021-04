PS4 nella storia: venduti oltre un miliardo e mezzo di giochi, battuto il record di PS2

Nonostante l'arrivo della PlayStation 5, la vecchia PlayStation 4 continua a lasciare il segno a oltre 7 anni dal suo debutto sul mercato. Dopo che PS4 ha venduto 5 milioni di unità nel 2020, arrivando a un totale di quasi 116 milioni, arriva un record incredibile relativo ai giochi.

Nel corso dei suoi 7 anni e 5 mesi di vita, i titoli usciti su PS4 hanno venduto nel complesso un totale di oltre un miliardo e mezzo di copie, per l'esattezza, 1.577 miliardi, un dato che la rende la console con i giochi più venduti di tutti i tempi. In questo modo, nel corso del 2020, il quarto sistema casalingo di Sony ha superato il precedente record appartenuto alla PS2, aiutato dall'uscita di alcune attesissime produzioni quali The Last of Us Parte II, Ghosts of Tsushima e Marvel's Spiderman-Man: Miles Morales, ultimi titoli di punta per un sistema ormai sul viale del tramonto.

La PS4 continua dunque a tenere compagnia a milioni di giocatori, in attesa che la nuova generazione prenda definitivamente il sopravvento, cosa che potrebbe non avvenire in tempi stretti: nonostante PlayStation 5 sia a quota 7.8 milioni di unità distribuite, continua ad essere concreto il problema relativo alla produzione, che non riesce ancora a soddisfare la domanda del pubblico. A tal proposito, il design di PS5 potrebbe cambiare per far fronte alla carenza di componenti, ma per adesso non c'è nessuna conferma ufficiale.