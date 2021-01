PS4, successi ed esclusive: Sony prima di PS5, ne parliamo in video!

Si avvicina ormai al calare del tramonto la parabola vissuta da PlayStation 4, console Sony protagonista di un percorso scandito da notevoli successi.

L'autunno 2020 è infatti stato testimone del debutto sul mercato videoludico internazionale della nuova PlayStation 5, che insieme al suo nuovo controller DualSense ha inaugurato l'attesa next gen del colosso giapponese. Nonostante un lancio di notevole successo e i recenti rumor sul pensionamento di alcuni modelli di PS4, l'hardware sembra per il momento godere di ottima salute, con ben oltre 110 milioni di unità che dai negozi si sono fatti strada nelle case dei videogiocatori di tutto il mondo. Ma quali sono stati i principali meriti e successi dell'era PlayStation 4 e quali sono state le grandi esclusive che ne hanno segnato l'evoluzione?



Per fare il punto su questi aspetti e dare così forma ad una vera e propria retrospettiva su ciò che PlayStation 4 ha offerto al mondo dei videogiocatori, il nostro Marco Mottura ha voluto condividere alcune riflessioni. Riproposte in un video dedicato, queste ultime delineano gli aspetti essenziali che hanno determinato il successo dell'ultima generazione console di casa Sony. Per approfondire la tematica e volgere lo sguardo agli ultimi intensi anni di gaming che hanno preceduto l'avvento di PlayStation 5, vi lasciamo dunque alla visione del filmato. Come sempre, potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una piacevole visione!