PS4 e Switch: arriva dal Giappone l'adattatore per 'scambiare' i controller

Il Super Converter è la nuova diavoleria tecnologica proveniente dal Giappone e dedicata a tutti gli appassionati di videogiochi che desiderano fruire dei propri videogiochi PlayStation 4 e Nintendo Switch preferiti senza l'assillo di dover cambiare ogni volta controller.

Il dispositivo propostoci dall'azienda nipponica Columbus Circle offre ai possessori delle due piattaforme di Sony e Nintendo la possibilità di utilizzare il DualShock 4 del Monolite Nero su Switch e i Joy-Con del gioiellino ibrido della Grande N su PS4.

Grazie a questo adattatore, come sottolineano giustamente i colleghi di NintendoLife, è possibile esplorare le lande di Hyrule di The Legend of Zelda: Breath of Wild con il controller di PlayStation 4 e far danzare nell'aria l'Ascia del Leviatano di God of War servendosi della coppia di Joy-Con. Il dispositivo permette inoltre l'utilizzo cross-platform dei Pro Controller di Switch e Wii U, così come del Wii Remote e del Classic Controller di Nintendo Wii.

Il particolare segmento di mercato scelto da Columbus Circle per lanciare questo progetto è piuttosto piccolo ma estremamente competitivo, come conferma il successo della linea di prodotti di aziende decisamente più affermate come 8BitDo che propone da diverso tempo degli adattatori per usare il DualShock 4 su Switch o, sempre sulla console ibrida di Nintendo, i controller GameCube in wireless.