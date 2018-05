PS4, Switch, Xbox One S e God of War tra le offerte videogiochi del volantino Unieuro

Sono partite le offerte videogiochi del nuovo volantino Unieuro, valide solamente per un periodo di tempo limitato. Tra i prodotti in offerta troviamo console (PlayStation 4, Xbox One S, Nintendo Switch e 3DS) e videogiochi, tra cui God of War e Nintendo Labo.

L'elenco completo dei prodotti è in promozione è visibile sul sito di Unieuro, tra gli sconti in corso segnaliamo il bundle Far Cry 5 e God of War venduto al prezzo di 89.99 euro, Nintendo Switch a 289.99 euro, PlayStation 4 Slim 500 GB con God of War a 299.99 euro, Nintendo 2DS con New Super Mario Bros 2 a 69.99 euro e vari bundle Xbox One S a partire da 279 euro con inclusi titoli come Forza Horizon 3, Minecraft Xbox Edition e Assassin's Creed Origins, oltre ad un secondo joypad.

Una serie di offerte decisamente interessanti, ripetiamo che le promozioni indicate sono valide solamente per un periodo limitato, Unieuro non ha specificato una data precisa ma generalmente i volantini della catena hanno durata pari a una settimana, vi consigliamo dunque di approfittarne se siete interessati a qualche prodotto in particolare tra quelli segnalati.