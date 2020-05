PS4: tanti giochi a meno di un euro e sconti fino al 97% su PS Store

Grazie alla promozione Gemme Nascoste e alla nuova serie di offerte del PlayStation Store italiano, il negozio digitale di PS4 offre all'utenza del Monolite Nero l'opportunità di recuperare diversi videogiochi a prezzi stracciati.

La nuova iniziativa promozionale dei curatori dello store digitale di PlayStation 4 coinvolge infatti una serie di videogiochi indipendenti (ma non solo) con sconti che arrivano a toccare anche il 97% sul prezzo di listino originario.

Basta scorrere velocemente la lista dei giochi presenti nel catalogo del PS Store italiano per rendersi conto della presenza di numerose offerte per videogiochi acquistabili a prezzi irrisori. La promozione abbraccia tutti i generi e consente agli appassionati di rimpolpare la propria ludoteca digitale con titoli come il "simulatore di vita contadina" Real Farm (0,99 euro, con un incredibile sconto del 97%), il platform a scorrimento Wuppo (0,99 euro) e la Deluxe Edition dell'avventura grafica in salsa sci-fi Elea (anch'essa proposta a 0,99 euro).

Nell'iniziativa rientrano anche molti videogiochi "doppia A" che promettono di offrire un'esperienza ludica e narrativa quantomai intensa, come nel caso dell'avventura investigativa Murdered Soul Suspect (1,99 euro, in sconto del 90%) e la Deluxe Edition dell'action ruolistico a tema fantasy AereA (disponibile a soli 1,49 euro invece che a 24,99 euro).