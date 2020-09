PS4 con tre giochi inclusi, ultimi giorni per approfittare dell'offerta GameStopZing

Avete tempo fino al 30 settembre per approfittare dell'offerta di GameStopZing sui bundle PlayStation 4 1TB con tre giochi inclusi, due i pacchetti disponibili a prezzo scontato, solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e presso tutti i punti vendita.

Il primo bundle include PS4 Slim 1TB con Horizon Zero Dawn, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Gran Turismo Sport a 329.98 euro mentre il secondo include una console PlayStation 4 di colore Jet Black con hard disk 1 Terabyte e tre giochi (Horizon Zero Dawn Complete Edition, God of War e The Last Of Us Remastered) a 319,98 euro. Sull'acquisto di entrambi i pacchetti è possibile risparmiare fino a 180 euro portando indietro la propria console usata:

Risparmia 180€ portando PS4 Pro/Xbox One X/Nintendo Switch

Risparmia 150€ portando PS4

Risparmia 50€ portando Xbox One S

La promozione è valida fino al 30 settembre 2020 salvo esaurimento delle scorte disponibili. Una buona occasione per acquistare la console Sony con inclusi tre giochi di altissimo profilo, a prezzo scontato. Ricordiamo che da GameStopZing sono aperti i preordini di PlayStation 5, PS5 Standard costa 499,98 euro mentre PlayStation 5 Digital Edition ha un prezzo di 399.98 euro, disponibili anche giochi PS5 e accessori in preordine.