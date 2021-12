PS4, l'update 9.03 è disponibile per il download: la console si aggiorna

Contestualmente alla pubblicazione del nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, il team di Sony ha reso disponibile anche un update dedicato a PlayStation 4.

L'hardware old-gen accoglie infatti il firmware 9.03, disponibile per il download dalla giornata di oggi, mercoledì 1 dicembre. In maniera piuttosto curiosa, pare che il nuovo update per PlayStation 4 abbia di fatto il medesimo peso di quello destinato a PlayStation 5. Anche in questo caso, i possessori della console possono dunque prepararsi a completare rapidamente la procedura di download e installazione: l'update 9.03 ha infatti un peso pari a soli 914 MB.

Anche sul fronte dei contenuti, non si riscontrano differenze di rilievo rispetto a quanto già evidenziato per PS5. Come facilmente prevedibile - date le dimensioni contenute dell'aggiornamento -, il nuovo firmware per PS4 non introduce cambiamenti di particolare rilievo. La patch si limita dunque a migliorare genericamente le performance di sistema dell'hardware di passata generazione. L'installazione dell'aggiornamento 9.03, lo sottolineiamo, è obbligatoria per tutti coloro che desiderano giocare online con la propria PlayStation 4.



Restando in tema di update destinati ad hardware da gaming, segnaliamo che nel corso della mattinata odierna, anche la console ibrida Nintendo si è aggiornata, con la pubblicazione del firmware 13.2.0 per Nintendo Switch.