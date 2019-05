PS4 negli USA: GTA 5 e Red Dead Redemption 2 i giochi ad oggi più venduti

Sembra che Rokstar Games sia riuscita a conquistare con le proprie produzioni più recenti l'attenzione dei videogiocatori statunitensi attivi su Playstation 4.

Secondo quanto riportato da Mat Piscatella, analista di The NPD Group, due giochi della software house in particolare avrebbero ottenuto sulla console un ampio successo. Come potete verificare in calce, Piscatella ha infatti condiviso su Twitter alcuni dati decisamente interessanti. Utilizzando come metro di misura le vendite in dollari realizzate, l'analista ha stilato una top-ten dei giochi più venduti su PS4 a partire dal lancio: a guidare la classifica troviamo Grand Theft Auto 5, mentre il più recente Red Dead Redemption 2 si guadagna la medaglia d'argento. Di seguito, la top-ten nella sua interezza:

Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 Call of Duty: WWII Call of Duty: Black Ops IIII Call of Duty: Black Ops III Marvel's Spider-Man Call of Duty: Infinite Warfare God of War NBA 2K18 Battlefield 1

Oltre al successo dei due titoli Rockstar, balza immediatamente all'occhio il successo riscosso negli USA dal franchise di Call of Duty, i cui capitoli occupano diverse posizioni della classifica. Spazio anche per due apprezzate esclusive Playstation 4: Marvel's Spider-Man ottiene infatti il sesto posto, mentre God of War si conquista l'ottava posizione.



Restando in ambito Rockstar, ricordiamo ai lettori che la software è attualmente protagonista di numerose voci di corridoio. Tra questi troviamo numerosi rumor su GTA 6 e ipotesi su di una eventuale versione PC di Red Dead Redemption 2.