PS4 usciva in Italia il 29 novembre 2013: te li ricordi i giochi di lancio?

A novembre 2023 PlayStation 4 compie dieci anni ma più nello specifico nella giornata di oggi si festeggia il decimo anniversario dal debutto in Europa. Era il 29 novembre 2013 quando l'allora nuova console Sony arrivava nel nostro paese, con un paio di settimane di ritardo rispetto al lancio in Nord America.

Non vogliamo approfittare dell'occasione per parlare nuovamente del grande successo di PS4 (117 milioni di console PlayStation 4 vendute in tutto il mondo) quanto per rinfrescarvi la memoria sulla lineup di lancio. Sony aveva messo in piedi una lineup software discreta con giochi first party come Killzone Shadow Fall e Knack e tanti titoli terze parti tra cui Call of Duty Ghosts, inJustice Gods Among Us Ultimate Edition, FIFA 14, Lego Marvel Super Heroes, FIFA 14, Battlefield 4 e Need for Speed Rivals.

Giochi PS4 al lancio

Angry Birds Star Wars

Assassin's Creed IV Black Flag

Battlefield 4

Call of Duty Ghosts

Contrast

DC Universe Online

Escape Plan + Escape Plan Collection

FIFA 14

Flower

Injustice Gods Among Us Ultimate Edition

Just Dance

Killzone Shadow Fall

Knack

LEGO Marvel Super Heroes

Madden NFL 25

NBA 2K14

NBA LIVE 14

Need For Speed Rivals

Putty Squad

Sound Shapes

Super Motherload

Trine 2 Complete Story

Resogun

Warframe

War Thunder

La lineup di lancio comprendeva anche giochi indie come Trine 2 Complete Story e Resogun, oltre a free to play come Warframe e War Thunder. Tra i giochi di maggior successo di questa prima tornata di titoli dobbiamo sicuramente citare Killzone Shadow Fall e Assassin's Creed IV Black Flag, mentre titoli molto attesi come Watch Dogs, inFamous Second Son e Driveclub vennero rinviati al 2014 saltando così la finestra di lancio.

E voi quale (o quali) gioco avete comprato insieme a PlayStation 4 in quel lontano 29 novembre 2013, ve lo ricordate? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.