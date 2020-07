PS4: un utente ha realizzato un video omaggio alle esclusive PlayStation

Quest'anno Sony ha chiuso l'era delle grandi esclusive per PlayStation 4 con due nuovi giochi d'eccezione, The Last of Us Part 2 e Ghost of Tsushima, che sono riusciti ad imporsi sul mercato fin dal weekend di debutto vendendo, rispettivamente, oltre 4 milioni di copie e 2,4 milioni di copie.

Mentre l'attenzione di gran parte della comunità si sta rivolgendo alla prossima generazione di PlayStation 5, c'è chi invece preferisce volgere lo sguardo indietro omaggiando alcune delle più grandi esclusive di PS4. Stiamo parlando di un utente chiamato Much118, che nella giornata di ieri ha pubblicato un video omaggio - intitolato "Fine di una generazione" - capace di racimolare in brevissimo tempo oltre 56 mila votazioni positive (e oltre 2 mila commenti).

L'utente ha montato una serie di scene di gameplay ricche d'azione tratte, in sequenza, da Ghost of Tsushima, The Last of Us Part 2, Uncharted 4: Fine di un Ladro, Marvel's Spider Man, Horizon Zero Dawn, God of War e Bloodborne. A stupire maggiormente sono le transizioni da una scena e l'altra: si vede, ad esempio, Ellie emergere da una nube provocata da una bomba fumogena di Jin Sakai, Nathan Drake e Spider-Man volteggiare uno dietro all'altro, il primo con la corda, il secondo con le sue fidate ragnatele. Potete guardare anche voi il video in calce a questa notizia: cosa ve ne pare?

A proposito dell'ultima arrivata tra le esclusive PlayStation: avete già letto la nostra recensione di Ghost of Tsushima?