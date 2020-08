PS4: vendite giochi in aumento, in crescita i numeri dei first party Sony

Dopo aver annunciato di aver distribuito 112.3 milioni di PS4 dal lancio nel novembre 2013, Sony ha anche rivelato il numero di giochi PS4 venduti durante l'ultimo trimestre dell'anno fiscale terminato il 31 marzo 2020.

Nel periodo indicato sono stati venduti 91 milioni di videogiochi per PS4, ben 41.2 milioni in più rispetto ai 49.8 milioni venduti nello stesso quarto del precedente anno fiscale. Da notare come di questi 18.5 milioni siano giochi first party pubblicati da Sony, altro dato in crescita di 6.8 milioni di unità se paragonato agli 11.7 milioni di giochi first party venduti nell'ultimo trimestre dello scorso anno fiscale.

Crescono anche le vendite digitali, pari al 74% del totale contro il 53% di dodici mesi fa, a testimonianza di come il business legato alle vendite in formato liquido stia diventando sempre più importante per i grandi publisher.

Gli abbonati PlayStation Plus hanno superato quota 44.9 milioni, calano invece le vendite hardware nel trimestre, con Sony che non si dice però preoccupata, reputando questo avvenimento "pienamente fisiologico considerando la prossima uscita di PlayStation 5 a fine anno, in tempo per le vacanze di Natale."