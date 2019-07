PS4: le vendite di videogiochi digitali superano per la prima volta quelle su disco

In occasione dell'ultimo report finanziario di Sony, i dati snocciolati dal colosso tecnologico giapponese hanno confermato un'importante tendenza destinata, in prospettiva, a cambiare l'intera industria videoludica.

Per la prima volta nella storia delle console PlayStation, infatti, durante il primo trimestre dell'attuale anno fiscale le vendite di videogiochi digitali su PS4 hanno superato quelle su disco. Dei 42,9 milioni di giochi PlayStation 4 acquistati in tutto il mondo dall'utenza del Monolite Nero, nel 53% dei casi l'utenza della piattaforma casalinga di Sony ha scelto di optare per la versione in digitale, acquistandola direttamente dal PS Store o, in alternativa, presso una delle catene di distribuzione autorizzate alla vendita di codici in digital delivery.

Come giustamente sottolineato dai membri del forum videoludico di ResetEra, nel medesimo periodo dello scorso anno fiscale la quota dei videogiochi acquistati in digitale su PS4 rappresentava "solo" il 42% del totale: una differenza di oltre 10 punti percentuali in un singolo anno costituisce un importante dato che, per forza di cose, da qui in avanti sarà tenuto in stretta considerazione dagli sviluppatori, dai produttori e dagli addetti al settore.

In effetti, senza scomodare gli analisti e le loro ipotesi sulla rivoluzione che potrebbe interessare l'industria videoludica con il lancio di servizi come Google Stadia o Project xCloud, diversi colossi dell'intrattenimento digitale stanno già attraversando una fase di profondo mutamento o, comunque, si preparano a farlo entro breve: in tal senso, è impossibile non citare la catena GameStop, costretta a reimmaginare il proprio modello di business in funzione della crescente importanza del digital delivery.